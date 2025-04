CONMEBOL podal oficiálny návrh na rozšírenie MS 2030 na 64 účastníkov

Buenos Aires 10. apríla (TASR) - Prezident Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) Alejandro Dominguez vo štvrtok predložil oficiálny návrh na rozšírenie MS 2030. Počet účastníkov by sa v prípade jeho schválenia zvýšil až na 64.



Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) prvýkrát predstavili návrh už v marci. „Sme presvedčení, že oslava 100. výročia bude jedinečná, pretože 100 rokov sa oslavuje len raz. Preto navrhujeme, aby sa toto výročie konalo prvýkrát na troch kontinentoch so 64 tímami,“ objasnil svoju motiváciu Dominguez. MS 2030 budú spoločne hostiť Španielsko, Portugalsko a Maroko, pričom úvodné tri stretnutia sa práve pri príležitosti výročia súťaže odohrajú v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji.



Na uplynulom šampionáte v Katare súťažilo tradičných 32 mužstiev a na nadchádzajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku bude mať premiéru formát so 48 tímami. Rozšírenie na 64 krajín by zrejme zaručilo účasť všetkým desiatim členským štátom CONMEBOL. Vyžiadalo by si však až 128 zápasov a kritici varujú, že by tým mohlo dôjsť k oslabeniu kvality turnaja a znehodnoteniu kvalifikačných súťaží na viacerých kontinentoch. Proti návrhu sa už vyjadril prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Alexander Čeferin, podľa ktorého je to zlý nápad, pripomenula agentúra AP.