Connor podpísal s Winnipegom osemročnú zmluvu na 96 miliónov dolárov
Autor TASR
Winnipeg 8. októbra (TASR) - Americký hokejový útočník Kyle Connor podpísal novú osemročnú zmluvu s klubom NHL Winnipeg Jets. Prinesie mu celkovo 96 miliónov amerických dolárov s priemerným ročným platom 12 miliónov. Je to najvyšší kontrakt v klubovej histórii.
Dvadsaťosemročný krídelník vstupuje do posledného roka svojej sedemročnej zmluvy, tá nová mu začne platiť od budúcej sezóny. Connor, ktorého Jets draftovali z celkovo 17. miesta v roku 2015, zaznamenal 30 alebo viac gólov v siedmich z doterajších ôsmich svojich kompletných sezón v NHL a v dvoch z uplynulých štyroch prekonal hranicu 40 gólov.
V minulom ročníku odohral všetkých 82 stretnutí základnej časti a nazbieral v nich kariérové maximum 97 bodov (41+56). V rebríčku produktivity celej súťaže skončil na siedmej priečke. V play off pridal 17 bodov (5+12) v 13 zápasoch. Ešte viac sa mu strelecky darilo v sezóne 2021/2022, keď mal na konte 47 presných zásahov. Celkovo si v profilige pripísal 284 gólov a 298 asistencií v 613 dueloch.
Winnipeg odštartuje ročník v noci na piatok domácim súbojom proti Dallasu, pripomenula agentúra AP.
