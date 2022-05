Connor, Slavin a Spurgeon sú finalisti na zisk Lady Byng Trophy

New York 19. mája (TASR) - Útočník Kyle Connor z Winnipegu a obrancovia Jaccob Slavin z Caroliny a Jared Spurgeon z Minnesoty sú finalisti na zisk Trofeje Lady Byngovej. Ocenenie v NHL od roku 1925 získava hokejista, ktorý najlepšie skĺbi športové majstrovstvo, slušnosť a zmysel pre fair play.



Connor bol so 47 gólmi najlepší strelec a s 93 bodmi aj najproduktívnejší hráč Jets v základnej časti 2021/2022. Zo všetkých útočníkov Winnipegu mal najvyšší "icetime", keď odohral v priemere 21:47 min. na zápas. Pritom inkasoval jediný dvojminútový trest. Na trofej kandiduje prvýkrát v kariére, stal by sa prvým držiteľom Lady Byng Trophy v histórii Jets/Atlanta Thrashers.



Slavin, ktorý obhajuje vlaňajší zisk trofeje, strávil na ľade najviac času spomedzi hráčov Hurricanes - v priemere odohral 23:32 min. na zápas. V 79 dueloch základnej časti ho rozhodcovia vylúčili iba päťkrát (10 trestných minút), hoci často nastupoval proti najlepším hráčom súpera. Nazbieral 42 kanadských bodov (4+38) a 35 plusových bodov. Svojimi výkonmi pomohol Caroline k prvému miestu v Metropolitnej divízii a k štvrtému postupu Hurricanes do play off za sebou.



Spurgeon sa stal so 40 bodmi (10+30) najproduktívnejším obrancom Minnesoty v dlhodobej časti, v 65 zápasoch nazbieral aj 32 plusiek. Inkasoval pritom iba 10 trestných minút. Ako kapitán priviedol Wild k druhému miestu v Centrálnej divízii s rekordným počtom víťazstiev aj bodov (113) v histórii klubu. Spurgeon bol v nominácii na cenu aj vlani, v prípade úspechu by sa stal prvým držiteľom trofeje pre najväčšieho hokejového džentlmena v dejinách Minnesoty.



O držiteľovi ceny rozhodujú hlasovaním členovia Asociácie profesionálnych hokejových novinárov. Víťaza vyhlásia počas finále konferencií alebo finále Stanleyho pohára, informoval oficiálny web zámorskej profiligy.