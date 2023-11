Conroy je nadšený z Pospíšila: Jeho korčuľovanie je skvelé

Calgary 27. novembra (TASR) - Craig Conroy, generálny manažér Calgary Flames, je nadšený z výkonov nováčikov Martina Pospíšila a Kanaďana Connora Zaryho. Slovenský hokejista ho zaujal svojou rýchlou adaptáciou na NHL, ale aj korčuľovaním.



Pospíšil upútal už vo svojom premiérovom zápase v zámorskej profilige, v ktorom dosiahol aj svoj prvý gól. Od začiatku zaujal Conroya a postupne stúpal aj jeho čas na ľade. V úvodných siedmich zápasoch nazbieral päť kanadských bodov (3+2) a prezentoval sa aj siedmimi plusovými bodmi. "Či som vedel, že takto vyletí? Ak mám povedať pravdu, tak nie," poznamenal Conroy pre portál sportsnet.ca.



Dvadsaťštyriročný útočník nebodoval v uplynulých štyroch zápasoch, v ktorých si pripísal aj dva mínusové body, no jeho "icetime" dramaticky neklesol. Generálny manažér "plameňov" ocenil Pospíšilov prínos pre tím, nasadenie a aj snahu o častú streľbu - 31 streleckých pokusov v 11 zápasoch. "Cítil som, že by to mal byť hráč, ktorý má šancu hrať v NHL. Chcel som mu ju dať, aby sa naštartoval," priznal Conroy.



Ďalším zaujímavým číslom v doterajšej Pospíšilovej bilancii je 28 bodyčekov. Je to najlepší výsledok zo všetkých nováčikov súťaže od 4. novembra, keď Pospíšila povolali do prvého tímu Flames. V zápasoch sa viackrát prezentoval aj individuálnymi únikmi, ktoré vyplynuli z "jeho skvelého korčuľovania", poznamenal Conroy: "Vďaka tomu má náskok, no okrem korčuľovania má skvelé aj ruky. Navyše je dobrý aj v priestore okolo bránky." Pospíšil sa v minulosti prezentoval výrazným fyzickým hokejom, z ktorého vyplynulo aj päť otrasov mozgu. Tie síce pribrzdili jeho kariéru, no napokon sa chopil vytúženej šance v NHL.



Zranenie mu ovplyvnilo aj uplynulú sezónu 2022/2023, v ktorej krátko po Vianociach utrpel otras mozgu a viac v nej do hry nezasiahol. "Bol veľmi dobrý, ale dôvod, prečo to ľudia príliš nevedeli, bol ten, že bol často zranený. Keď sa uzdravil, tak bol asi tretí najlepší hráč v tíme. Pamätám si, keď mi o ňom prvýkrát hovoril skaut Calgary Jim Cummins. Miloval ho už v USHL," priznal GM Flames a pridal ďalšiu zaujímavosť, ktorá sa týkala bývalého trénera tímu Darryla Suttera. Toho nahradil v novej sezóne na striedačke Ryan Huska: "Dokonca sa páčil aj Darrylovi Sutterovi, ale zastavili ho zranenia. Teraz vidíme, čo dokáže a je úžasné to sledovať."



Pre 24-ročného Pospíšila je prebiehajúca sezóna 2023/2024 prvá v NHL. Do najprestížnejšej súťaže sa prebojoval päť rokov po tom, ako ho Calgary draftovalo vo 4. kole z celkového 105 miesta. Už má za sebou dôležitý desiaty zápas, po ktorom ho už klub nemôže poslať do nižšej súťaže bez toho, aby ho predtým umiestnil na waiver listinu. Z nej by si ho mohol stiahnuť iný klub NHL. To vedenie Flames nechcelo riskovať, zvlášť po tom, ako v nedávnej minulosti podobným spôsobom prišlo o svoju voľbu v 1. kole draftu v roku 2017 Juusa Valimäkiho, ktorého si stiahla Arizona.