Conte by mal na lavičke Interu nahradiť Spalettiho

Miláno 27. mája (TASR) - Antonio Conte by sa mal stať novým trénerom talianskeho futbalového klubu Inter Miláno. Podľa viacerých zdrojov by mal po podpise trojročnej zmluvy nahradiť na lavičke "Nerazzurri" Luciana Spalettiho.



Pod jeho vedením sa klub druhýkrát za sebou kvalifikoval do Ligy majstrov, keď vo víkendovom záverečnom kole Serie A zvíťazil na domácej pôde nad zostupujúcim Empoli 2:1 a zabezpečil si tak konečné štvrté miesto. "Chcel by som zostať v Interi, no v novinách sa počas predošlých troch mesiacov píše stále to isté. Uvidíme však, čo bude nasledovať," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii Spaletti.



Conteho meno sa okrem Interu spája aj s návratom do Juventusu Turín, s ktorým sa stal v rokoch 2011 až 2014 trikrát majstrom talianskej ligy. V Interi pôsobí slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Informáciu priniesla agentúra AFP.