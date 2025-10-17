< sekcia Šport
Conte je presvedčený, že Gilmour nahradí v Neapole zraneného Lobotku
Lobotka utrpel v zápase Serie A proti FC Janov (2:1) svalové zranenie a nemohol nastúpiť v drese slovenskej reprezentácie v októbrových stretnutiach kvalifikácie MS 2026.
Autor TASR
Neapol 17. októbra (TASR) - Trénerovi futbalistov Neapola Antoniovi Contemu narobilo vrásky zranenie slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku. Kouč talianskeho majstra je však presvedčený, že Škót Billy Gilmour ho dokáže nahradiť.
Lobotka utrpel v zápase Serie A proti FC Janov (2:1) svalové zranenie a nemohol nastúpiť v drese slovenskej reprezentácie v októbrových stretnutiach kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (0:2) a Luxembursku (2:0).
„Aj na začiatku minulej sezóny mal Lobotka zdravotné problémy, no Gilmour ho dokázal obdivuhodne nahradiť a zaplátať dieru. Má moju plnú dôveru. Je to veľmi podobný typ futbalistu. Nie je to klasický tvorca hry, ale dokáže sa prispôsobiť a plniť na ihrisku Lobotkove úlohy," citovala DPA slová Conteho, ktoré odzneli na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom na pôde FC Turín.
Lobotka utrpel v zápase Serie A proti FC Janov (2:1) svalové zranenie a nemohol nastúpiť v drese slovenskej reprezentácie v októbrových stretnutiach kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (0:2) a Luxembursku (2:0).
„Aj na začiatku minulej sezóny mal Lobotka zdravotné problémy, no Gilmour ho dokázal obdivuhodne nahradiť a zaplátať dieru. Má moju plnú dôveru. Je to veľmi podobný typ futbalistu. Nie je to klasický tvorca hry, ale dokáže sa prispôsobiť a plniť na ihrisku Lobotkove úlohy," citovala DPA slová Conteho, ktoré odzneli na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom na pôde FC Turín.