Conte je presvedčený, že Gilmour nahradí v Neapole zraneného Lobotku

Na snímke hráč Stanislav Lobotka počas tréningu slovenskej futbalovej reprezentácie na reprezentačnom zraze pred zápasmi Ligy národov so Švédskom a Azerbajdžanom v Senci v nedeľu 6. októbra 2024. Foto: TASR- Lukáš Grinaj

Lobotka utrpel v zápase Serie A proti FC Janov (2:1) svalové zranenie a nemohol nastúpiť v drese slovenskej reprezentácie v októbrových stretnutiach kvalifikácie MS 2026.

Autor TASR
Neapol 17. októbra (TASR) - Trénerovi futbalistov Neapola Antoniovi Contemu narobilo vrásky zranenie slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku. Kouč talianskeho majstra je však presvedčený, že Škót Billy Gilmour ho dokáže nahradiť.

Lobotka utrpel v zápase Serie A proti FC Janov (2:1) svalové zranenie a nemohol nastúpiť v drese slovenskej reprezentácie v októbrových stretnutiach kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (0:2) a Luxembursku (2:0).

„Aj na začiatku minulej sezóny mal Lobotka zdravotné problémy, no Gilmour ho dokázal obdivuhodne nahradiť a zaplátať dieru. Má moju plnú dôveru. Je to veľmi podobný typ futbalistu. Nie je to klasický tvorca hry, ale dokáže sa prispôsobiť a plniť na ihrisku Lobotkove úlohy," citovala DPA slová Conteho, ktoré odzneli na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom na pôde FC Turín.
