Conte nazval Richarlisona sebeckým: Dám mu šancu, ak si ju zaslúži

Londýn 10. marca (TASR) - Tréner futbalistov Tottenhamu Hotspur Antonio Conte označil svojho zverenca Richarlisona za sebeckého, pretože sa sťažuje na nedostatok hracieho času. Taliansky kouč upozornil, že 25-ročný útočník pritom sám označil svoje uplynulé výkony ako "nie dobré".



Brazílčan odohral počas svojej premiérovej sezóny v londýnskom klube dokopy 661 minút. Nastúpil iba v siedmich z 26 zápasov Tottenhamu vo všetkých súťažiach. V anglickej Premier League zasiahol do 17 stretnutí, pričom ešte neskóroval.



"Myslím si, že bol naozaj úprimný, keď povedal, že jeho výkony nie sú dobré. Sezóna sa ešte neskončila, stále má čas na to, aby sa zlepšil. Ak si zaslúži hrať, dám mu príležitosť. V opačnom prípade ho nahradí iný hráč," uviedol podľa AP Conte na adresu Richarlisona.



Ten vyjadril svoju frustráciu z nedostatku hracieho času po osemfinálovej odvete Ligy majstrov proti AC Miláno. Tottenham po bezgólovej remíze vypadol zo súťaže, brazílsky útočník dostal v stredu šancu až na záverečných 20 minút. Ako prezradil, mal pritom prísľub od trénerov, že ak bude zdravotne fit, začne v základnej zostave. "Samozrejme, som z toho frustrovaný. Vypadli sme z najprestížnejšej klubovej súťaže. Hral som dobre, vyhrali sme nad Chelsea aj West Hamom, no zrazu som sa ocitol na striedačke. Proti Wolverhamptonu som odohral päť minút. Pýtal som sa prečo a nikto mi nedal odpoveď," povedal Richarlison, ktorého po MS v Katare pribrzdilo zranenie zadného stehenného svalu.