Conte nie je spokojný s tým, že prvý zápas sa hrá už týždeň po MS

Londýn 25. decembra (TASR) - Tréner londýnskeho futbalového klubu Tottenham Hotspur Antonio Conte nie je spokojný s tým, že prvý zápas odohrajú jeho zverenci iba týždeň po skončení MS v Katare. Taliansky kouč potvrdil, že jeho tím nastúpi v pondelok v Premier League na ihrisku Brentfordu bez účastníkov finálového stretnutia svetového šampionátu Huga Llorisa a Christiana Romera.



Päťdesiattriročný Talian sa musí rozhodnúť aj o tom, či do zápasu nasadí chorvátskeho reprezentanta Ivana Perišiča a anglické duo Harry Kane a Eric Dier. "Je to zvláštna situácia. Úprimne povedané, nie som šťastný z toho, že by mali hrať tak rýchlo, iba týždeň po šampionáte," uviedol Conte a dodal: "Je to však pochopiteľné, keď máte toľko hráčov na turnaji, najmä počas prebiehajúcej sezóny. Fyzická kondícia hráčov nie je na vrchole."



Bývalý tréner talianskeho národného tímu potvrdil, že mimo hru je obranca Christian Romero a brankár Hugo Lloris začne na lavičke náhradníkov. Londýnskemu tímu bude chýbať pre suspendáciu Rodrigo Bentancur a problémy so stehenným svalom vyradili z hry Brazílčana Richarlisona.