Conte po šokujúcej prehre Tottenhamu: Situácia nie je jednoduchá

Maribor 26. novembra (TASR) - Tréner Tottenhamu Antonio Conte si podľa vlastných slov po príchode do klubu rýchlo uvedomil, že situácia v tíme nie je ideálna. Povedal to po šokujúcej štvrtkovej prehre anglického klubu so slovinským NŠ Mura (1:2) v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.



"Kohúti" sú na druhom mieste G-skupiny len o skóre pred Vitesse a ani víťazstvo v záverečnom dueli proti Rennes im tak nezaručí postup do vyraďovacej fázy EKL. Navyše stratili šancu na priamy postup do osemfinále súťaže z prvého miesta, keďže sa im práve Rennes vzdialilo o štyri body.



"Po troch týždňoch začínam rozumieť situácii. Nie je jednouchá," povedal po zápase v Maribore Conte a dodal: "V tejto chvíli nie je úroveň tu v Tottenhame veľmi vysoká."



Taliansky tréner získal ligový titul s každým z predošlých troch klubov (Juventus, Chelsea, Inter Miláno). Od jeho príchodu na začiatku novembra si v Tottenhame sľubujú v ďalšej sezóne návrat do prvej štvorky. "Niekto si možno myslí, že príde nový tréner, ktorý v minulosti niečo dokázal a že je kúzelník. No jediné kúzlo, ktoré poznám, je práca," vyhlásil Conte podľa agentúry AFP.



Slovinský klub, ktorý vznikol len pred deviatimi rokmi, poslal do šokujúceho vedenia Toni Horvat, keď v jedenástej minúte po individuálnej akcii z pravej strany krásne prekonal Pierluigiho Golliniho. Po polhodine zápasu hral Tottenham v oslabení po druhej žltej karte Ryana Sessegnona. Do druhého polčasu nastúpili za hostí Lucas Moura, Heung-Min Son, Ben Davies a Eric Dier. V 72. minúte potom vyrovnal Harry Kane strelou z uhla. V nadstavenom čase však zariadil víťazstvo domácich Amadej Maroša, ktorý sa v šestnástke dostal cez dvoch obrancov Spurs a nekompromisne skóroval.