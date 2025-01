Conte potvrdil, že Kvaracchelija chce odísť z Neapola

Neapol 11. januára (TASR) - Gruzínsky futbalista Chviča Kvaraccchelija požiadal vedenie SSC Neapol o prestup. V sobotu to potvrdil tréner tímu Serie A Antonio Conte.



Talianske médiá už skôr informovali, že Paríž St. Germain ponúkol za gruzínskeho útočníka 80 miliónov eur. Opačným smerom by naopak mohol ísť slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý by sa v Neapole stretol s krajanom Stanislavom Lobotkom. "Kvara požiadal klub, aby ho predal. Sklamalo ma to. Šesť mesiacov sa snažím, aby sa u nás cítil ako srdce nášho projektu a aj príchodom nových hráčov ho presvedčiť, že tento klub stále môže dokázať niečo mimoriadne. Mali sme rokovať o novej zmluve, no evidentne som neurobil dosť, aby som presvedčil obe strany o pokračovaní vzájomnej spolupráce. Teraz musím urobiť krok späť, pretože tu nemôžem držať hráča, ktorý tu nechce zostať," povedal v sobotu Conte podľa AFP.



Kvaracchelija výraznou mierou prispel k zisku majstrovského titulu Neapola v roku 2022. Nasledujúca sezóna však Partenopei nevyšla, obsadili až 10. miesto. Gruzíncov spoluhráč z útoku Victor Osimhen zamieril v septembri 2024 na hosťovanie do Galatasarayu Istanbul a Conte začal favorizovať Romelua Lukakua. Neapolčanom sa začalo dariť, po 19. kole im v talianskej najvyššej súťaži patrila prvá priečka.