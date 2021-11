Conte sa stal novým trénerom Tottenhamu, nahradil Espirita Santa

Londýn 2. novembra (TASR) - Talian Antonio Conte sa stal novým trénerom futbalistov Tottenhamu Hotspur. V klube anglickej Premier League nahradil na poste odvolaného Nuna Espirita Santa. S Londýnčanmi podpísal zmluvu do leta 2023 s opciou na jej prípadné predĺženie.



"Sme veľmi radi, že môžeme oznámiť vymenovanie Antonia Conteho na post hlavného trénera do leta 2023 s možnosťou opcie," uviedli Spurs v oficiálnom vyhlásení.



Conte v predchádzajúcej sezóne získal titul s Interom Miláno v Serii A, no následne rezignoval. Tottenham s ním rokoval už počas letnej prestávky po odchode Joseho Mourinha.



"Som mimoriadne šťastný, že sa vraciam k trénerskej práci, navyše v tíme Premier League, ktorý má ambície hrať o popredné priečky. Nemôžem sa dočkať chvíle, keď začnem pracovať s mužstvom. Vždy ma charakterizovali odhodlanie a zápal, ktoré chcem teraz priniesť tímu a fanúšikom," povedal Conte.



Päťdesiatdvaročný kouč sa vracia do Premier League, v ktorej už v minulosti získal titul s FC Chelsea. S "The Blues" triumfoval aj v Pohári FA. V Serii A vybojoval s Juventusom Turín tri tituly za sebou a v roku 2016 priviedol taliansku reprezentáciu do štvrťfinále majstrovstiev sveta.



"Kohúti" po dobrom štarte do sezóny prehrali päť z uplynulých desiatich duelov a klesli v tabuľke na ôsmu priečku. Naposledy prehrali v sobotu s Manchestrom United (0:3). Informovala o tom agentúra AFP.