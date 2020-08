Conte uvažuje o zaradení Škriniara, Kodaň chce zaskočiť United

Program štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020 /začiatky o 21.00 h/:

PONDELOK 10. augusta



Düsseldorf



Inter Miláno - Bayer Leverkusen /rozhodca: Carlos del Cerro Grande (Šp.)/



Kolín nad Rýnom



Manchester United - FC Kodaň /Clément Turpin (Fr.)/







UTOROK 11. augusta



Duisburg



Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla



Gelsenkirchen



Šachtar Doneck - FC Bazilej



Bratislava 9. augusta (TASR) - Po vypadnutí Istanbulu Basaksehir s Martinom Škrtelom bude mať slovenský futbal na finálovom turnaji Európskej ligy UEFA 2019/2020 v Nemecku zastúpenie už len v osobe ďalšieho stopéra Milana Škriniara. Jeho tím Inter Miláno sa stretne v pondelkovom štvrťfinále o 21.00 h v nemeckom Düsseldorfe s Bayerom Leverkusen, v rovnakom čase nastúpi Manchester United v Kolíne nad Rýnom proti FC Kodaň. V utorok si zmerajú sily súper bratislavského Slovana zo skupinovej fázy Wolverhampton Wanderers a rekordný päťnásobný víťaz EL, resp. Pohára UEFA FC Sevilla, ukrajinský šampión Šachtar Doneck bude čeliť FC Bazilej.Leverkusen na ceste medzi najlepších osem tímov súťaže vyradil FC Porto a Glasgow Rangers. Nad oboma vyhral doma i vonku. "citoval oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) trénera "farmaceutov" Petra Bosza, ktorý sa musí zaobísť bez Nadiema Amiriho (karanténa) a suspendovaného Charlesa Aranguiza, otáznik visí nad štartom Karima Bellarabiho. Inter si chce napraviť chuť po tom, ako sa mu na domácej scéne nepodarilo detronizovať sériového šampióna Juventus Turín. "Nerazzurri" sa museli uspokojiť s druhým miestom, v EL majú najvyššie ambície. V osemfinále prešli cez španielske Getafe, pričom výhru 2:0 sledoval Milan Škriniar iba z lavičky náhradníkov. V pondelok by sa však mohol objaviť na trávniku, podľa talianskych médií zvažuje tréner Antonio Conte jeho nasadenie.Manchester United sa chce po troch rokoch opäť dostať až na vrchol súťaže a proti Kodani bude jednoznačný favorit. Duel prinesie mikrosúboj dvoch nórskych trénerov - Oleho Gunnara Solskjaera na lavičke anglického tímu a Staleho Solbakkena. "" vyhlásil Solbakken, ktorého zverenci zvládli osemfinálovú odvetu a po prehre 0:1 v Istanbule zdolali doma Basaksehir jasne 3:0. United si cestu do štvrťfinále vydláždili ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu, keď na pôde LASK Linz uspeli 5:0 a odveta na Old Trafford už bola len formalita.Wolverhampton je nováčik v EL, napriek tomu si v nej zatiaľ vedie rutinérsky. Zo základnej K-skupiny postúpil s 13 bodmi z druhého miesta, v 16-finále vyradil Espanyol Barcelona a v osemfinále Olympiakos Pireus. V utorkovom štvrťfinále sa pokúsi získať skalp ďalšieho španielskeho tímu, hoci ten je z kvalitatívne iného súdka ako bol Espanyol. "vyhlásil tréner Wolves Nuno Espirito Santo. Sevilla v osemfinále hranom na jeden zápas nedala šancu AS Rím, po jednoznačnom priebehu vyhrala 2:0.Šachtar Doneck je víťaz Pohára UEFA, predchodcu EL, zo sezóny 2008/2009. Jeho tréner Luis Castro upozornil na mimoriadnu kvalitu FC Bazilej v strede poľa: "" Jeho náprotivok Marcel Koller môže priviesť Bazilej do semifinále po siedmich rokoch, vtedy Švajčiari vypadli s neskorším víťazom Chelsea Londýn.Záverečná fáza EL sa odohrá v štyroch nemeckých mestách Düsseldorf, Kolín nad Rýnom, Gelsenkirchen a Duisburg. Semifinálové duely sú na programe 16. a 17. augusta, finále v Kolíne nad Rýnom sa uskutoční v piatok 21. augusta o 21.00 h.