Contemu remíza s Udinese nevadila

Rím 10. februára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol predvádzajú v tejto sezóne niečo výnimočné. Po nedeľnom stretnutí Serie A, v ktorom doma remizovali s Udinese 1:1, to povedal tréner tímu Antonio Conte. V základnej zostave tradične nastúpil aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý odohral 81 minút.



Neapol neprehral deväť zápasov v rade. Po sérii siedmich víťazstiev prišli dve remízy, no mužstvu zahrala do karát štvrtková prehra druhého Interu Miláno v dohrávke 14. kola s Fiorentinou 0:3. "Partenopei" vedú tabuľku o štyri body, obhajca titulu má duel k dobru. V prípade pondelkového triumfu tak bude mať už len jednobodové manko. "Nesmieme si zamieňať realitu s tým, čo momentálne robíme. Verte mi, je to skutočne výnimočné. Chlapci dnes odchádzali z ihriska vyčerpaní. Nechali tam všetko, aby zvíťazili. Bol to náš deviaty zápas bez prehry, takže mi zo srdca verte, keď poviem, že je to výnimočné," uviedol Conte po nedeľnej remíze s Udine.



Domácich poslal do vedenia Scott McTominay v 37. minúte. Neapol v stretnutí nedokázal využiť územnú (62-percentné držanie lopty) i streleckú (18:8) prevahu a deľbu bodov zariadil ešte pred zmenou strán Jurgen Ekkelenkamp. "Naše problémy spočívali v nepremieňaní veľkých šancí a v tom, že sme dovolili Udinese vrátiť sa do zápasu. Snažil som sa využiť všetkých päť striedaní, nemôžeme vždy čakať do 80. až 85. minúty. Je to škoda, pretože si myslím, že sme si dnes večer zaslúžili viac ako bod," pokračoval taliansky kormidelník.



Udinese zaznamenalo šiestu remízu v prebiehajúcom ročníku a v tabuľke mu patrí 10. priečka. Tréner Kosta Runjaič bol s výkonom svojich zverencov spokojný. "Hrali sme s veľkou túžbou a disciplínou. Vedeli sme, že to bude naša jediná šanca proti veľkému tímu, akým je Neapol. Keď hráte s takýmto súperom, musíte pracovať ako tím, no zároveň ukázať aj momenty individuálnej kvality. S výkonom som veľmi spokojný, dnes večer sme naozaj trpeli," povedal podľa portálu Football Italia.



Mužstvu sa v tejto sezóne proti náročnejším súperom celkom darí. Zvíťaziť dokázalo nad Fiorentinou či Laziom Rím (oba 2:1), remizovalo s Bolognou (1:1), Atalantou (0:0) a najnovšie s Neapolom. "Je to pre nás dôležité, teraz môžeme napredovať s dobrou energiou," dodal Runjaič. Jeho tím si najbližšie zmeria sily so sedemnástym Empoli, Neapol sa predstaví na trávniku štvrtého Lazia.