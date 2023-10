Cooleyeho dvojbodový debut v piatok trinásteho: Je to výnimočné

New York 14. októbra (TASR) - Hokejisti Pittsburghu vstúpili do novej sezóny zámorskej NHL ako najstarší tím s vekovým priemerom takmer 30 rokov. Triumf "tučniakov" nad Washingtonom (4:0) režírovala práve nestarnúca dvojica Sidney Crosby (36 rokov) a Jevgenij Malkin (37). Skvelý debut v súťaži zaznamenal tretí hráč minuloročného draftu Logan Cooley, ktorý dvoma asistenciami prispel k víťazstvu Arizony na ľade New Jersey (4:3 pp a sn). V histórii NHL debutovalo v piatok trinásteho doteraz 14 hráčov a Cooley je prvý z nich, ktorý v ten deň aj bodoval.



Crosby začal svoju devätnásty ročník v profilige dvoma gólmi a Malkin sa blysol štyrmi bodmi (1+3), čím predviedol svoj 29. štvorbodový zápis v NHL. Ruský útočník si od Crosbyho, s ktorým hrá v jednom tíme už 18 sezón, vyslúžil ďalšiu pochvalu: "Bol jednoducho všade. Keď sa cíti dobre, tak vie pripravovať veľa šancí alebo si ich sám vytvára."



Vydarený debut v NHL zaznamenal devätnásťročný útočník Arizony Logan Cooley. Tretí muž minuloročného draftu prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Coyotes na ľade New Jersey 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. "Prvé body, to je niečo výnimočné. Samozrejme, najdôležitejšie je víťazstvo tímu. Keď som vstúpil na ľad, bol som trochu nervózny. Nechcete spadnúť alebo ´zluftovať´ puk. Po prvom striedaní sa však trochu upokojíte a nervozita opadne. Potom je to už len ďalší hokejový zápas. Myslím, že som to zvládol celkom dobre a bol to zábavný duel," povedal americký center, ktorý pri premiére v súťaži odohral 19:02 min.



Cooley sa stal druhým hráčom v histórii organizácie Coyotes s aspoň dvoma bodmi pri svojom debute v NHL v tínedžerskom veku.



Gól a dve asistencie vyšvihli na čelo bodovania súťaže Jacka Hughesa, ktorý má na konte po dvoch stretnutiach 5 bodov (2+3). Dvadsaťdvaročný Američan sa stal siedmym hráčom v histórii organizácie, ktorý získal päť bodov počas prvých dvoch zápasov v sezóne.