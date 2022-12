Cooper vyhral 450. zápas, Marner bodoval v 21. dueli za sebou

New York 9. decembra (TASR) - Jon Cooper sa postaral o rekordný zápis v hokejovej NHL. Tréner Tampy Bay Lightning dosiahol svoje 450. víťazstvo v profilige najrýchlejšie v histórii. Potreboval na to 741 zápasov, o jeden menej ako Bruce Boudreau. Stalo sa tak v dueli proti Nashvillu Predators (5:2).



Lightning odštartovali zápas bleskovo a Brayden Point aj vďaka asistencii Erika Černáka otvoril skóre už v 76. sekunde. “Bolts” strelili v tejto sezóne gól v prvých 90 sekundách už štvrtýkrát. Piaty gól Tampy strelil v 56. minúte v početnej nevýhode Brandon Hagel. “Blesky” sa stali posledným tímom, ktorý v tejto sezóne skóroval v oslabení.



Útočník Toronto Mitchell Marner dal gólv zápase proti Los Angeles (5:0) a natiahol sériu s bodom na 21 zápasom, čím vylepšil svoj vlastný klubový rekord. Marner sa stal len desiatym hráčom za posledných 35 rokov, ktorý zaznamenal podobnú sériu a len tretím aktívnym (Patrick Kane, 26 zápasov v sezóne 2015-16 a Sidney Crosby, 25, 2010-11). Maple Leafs strelili tri góly za 66 sekúnd, rýchlejšie to v tejto sezóne dokázali len hokejisti Floridy (59 sekúnd) a Caroliny (64 sekúnd).



K víťazstvu Dallasu nad Ottawou (4:3 pp) prispel dvomi gólmi v priebehu 108 sekúnd Miro Heiskanen. Spomedzi obrancov je to piaty najlepší výkon v histórii Stars. Klubový rekord drží Sergej Zubov, ktorý 25. novembra 2001 strelil dva góly za 57 sekúnd.



Tyler Seguin dal v drese Stars svoj desiaty gól v predĺžení. Lepší je len Jamie Benn, ktorý v extračase rozhodol jedenásťkrát o víťazstve “hviezd”.



Jednou asistenciou pomohol Winnipegu k víťazstvu 5:2 na ľade St. Louis útočník Mark Scheifele. Po Blakeovi Wheelerovi a Iľjovi Kovaľčukovi sa stal tretím hráčom v klubovej histórii Jets/Atlanta Thrashers, ktorý dosiahol métu 600 bodov.