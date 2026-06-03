< sekcia Šport
Cooper získal Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny
Päťdesiatosemročného Kanaďana zvolili z tria finalistov, ktoré dopĺňali Dan Muse z Pittsburghu Penguins a Lindy Ruff z Buffala Sabres.
Autor TASR
Tampa 3. júna (TASR) - Kouč hokejistov Tampy Bay Lightning Jon Cooper získal Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny 2025/2026 v zámorskej NHL. Päťdesiatosemročného Kanaďana zvolili z tria finalistov, ktoré dopĺňali Dan Muse z Pittsburghu Penguins a Lindy Ruff z Buffala Sabres.
Cooper sa tešil z tejto ceny prvýkrát v kariére, finalistom bol dokopy trikrát. V aktuálnej sezóne doviedol „blesky“ k 50 víťazstvám v základnej časti a druhému miestu v Atlantickej divízii. Medzi jeho zverencov patrí aj slovenský obranca Erik Černák. Tampa vypadla v 1. kole play off, keď nestačila na Montreal s Jurajom Slafkovským.
Cooper je členom organizácie Lightning od roku 2010, prvý tím trénuje už 14 sezón. V rokoch 2020 a 2021 priviedol „Bolts“ k zisku Stanleyho pohára. V roku 2012 vybojoval aj Calderov pohár v AHL s tímom Norfolk Admirals. Na medzinárodnej scéne pomohol kanadskej reprezentácii k triumfu na vlaňajšom prestížnom Turnaji štyroch krajín, na ZOH 2026 v Miláne s ňou získal striebro, pripomenul portál nhl.com.
Cooper sa tešil z tejto ceny prvýkrát v kariére, finalistom bol dokopy trikrát. V aktuálnej sezóne doviedol „blesky“ k 50 víťazstvám v základnej časti a druhému miestu v Atlantickej divízii. Medzi jeho zverencov patrí aj slovenský obranca Erik Černák. Tampa vypadla v 1. kole play off, keď nestačila na Montreal s Jurajom Slafkovským.
Cooper je členom organizácie Lightning od roku 2010, prvý tím trénuje už 14 sezón. V rokoch 2020 a 2021 priviedol „Bolts“ k zisku Stanleyho pohára. V roku 2012 vybojoval aj Calderov pohár v AHL s tímom Norfolk Admirals. Na medzinárodnej scéne pomohol kanadskej reprezentácii k triumfu na vlaňajšom prestížnom Turnaji štyroch krajín, na ZOH 2026 v Miláne s ňou získal striebro, pripomenul portál nhl.com.