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Cooper získal Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny

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Na snímke Jon Cooper. Foto: TASR/AP

Päťdesiatosemročného Kanaďana zvolili z tria finalistov, ktoré dopĺňali Dan Muse z Pittsburghu Penguins a Lindy Ruff z Buffala Sabres.

Autor TASR
Tampa 3. júna (TASR) - Kouč hokejistov Tampy Bay Lightning Jon Cooper získal Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny 2025/2026 v zámorskej NHL. Päťdesiatosemročného Kanaďana zvolili z tria finalistov, ktoré dopĺňali Dan Muse z Pittsburghu Penguins a Lindy Ruff z Buffala Sabres.

Cooper sa tešil z tejto ceny prvýkrát v kariére, finalistom bol dokopy trikrát. V aktuálnej sezóne doviedol „blesky“ k 50 víťazstvám v základnej časti a druhému miestu v Atlantickej divízii. Medzi jeho zverencov patrí aj slovenský obranca Erik Černák. Tampa vypadla v 1. kole play off, keď nestačila na Montreal s Jurajom Slafkovským.

Cooper je členom organizácie Lightning od roku 2010, prvý tím trénuje už 14 sezón. V rokoch 2020 a 2021 priviedol „Bolts“ k zisku Stanleyho pohára. V roku 2012 vybojoval aj Calderov pohár v AHL s tímom Norfolk Admirals. Na medzinárodnej scéne pomohol kanadskej reprezentácii k triumfu na vlaňajšom prestížnom Turnaji štyroch krajín, na ZOH 2026 v Miláne s ňou získal striebro, pripomenul portál nhl.com.
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