Cooper zostáva v Nottinghame, tím by mal viesť do roku 2025

West Bridgford 7. októbra (TASR) - Futbalový Nottingham Forest predĺžil zmluvu s trénerom Stevom Cooperom. Klub sa s ním dohodol na kontrakte do roku 2025 a nepotvrdil tak medializované informácie o možnom konci waleského trénera na lavičke nováčika Premier League.



Štyridsaťdvaročný Cooper prišiel do tímu na začiatku minulej sezóny. V druhej najvyššej súťaži Championship s ním obsadil štvrté miesto a po 23 rokoch ho doviedol ho späť do Premier League. Pôvodná zmluva mala platnosť do konca prebiehajúceho ročníka.



Nottingham figuruje po deviatich kolách na poslednom mieste tabuľky, o skóre za Leicestrom City. Štyri body vybojoval proti West Hamu (1:0) a na pôde Evertonu (1:1), no uplynulých päť zápasov prehral, najvyššie na pôde majstrovského Manchestru City (0:6). Informácie priniesla agentúra AFP.