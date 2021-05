Copa America sa napokon bude hrať v Brazílii

Brasília 31. mája (TASR) - Juhoamerický futbalový šampionát Copa America sa bude od 13. júna do 10. júla konať v Brazílii. Dva týždne pred štartom podujatia pristúpila konfederácia CONMEBOL k zmene dejiska, keďže v Argentíne prišlo k prudkému nárastu prípadov ochorenia COVID-19.



Už 20. mája prišla o úlohu spoluorganizátora aj Kolumbia pre protesty proti prezidentovi Ivanovi Duquemu. "Najstarší futbalový turnaj na svete naplní celý kontinent radosťou. Zoznam hostiteľských miest zverejníme v priebehu pár hodín. Ďakujeme prezidentovi Jairovi Bolsonarovi a Brazílskej futbalovej federácii za to, že otvorila dvere pre momentálne najbezpečnejšiu športovú udalosť na svete. Južná Amerika bude v Brazílii žiariť so svojími hviezdami," zverejnil CONMEBOL podľa agentúry AP.



Brazília hostila Copa America aj pred dvoma rokmi a domáci výber na turnaji triumfoval. Šampionát sa mal konať pôvodne minulý rok, no pre pandémiu koronavírusu ho odložili. Na podujatí tentokrát nebudú žiadne národné tímy z iného územia ako z Južnej Ameriky. Pôvodne pozvané kolektívy Kataru a Austrálie sa vzdali účasti pre pandémiu koronavírusu už vo februári.