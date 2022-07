Detroit 13. júla (TASR) - Americký hokejový útočník Andrew Copp podpísal päťročný kontrakt s Detroitom Red Wings. Vo svojom treťom pôsobisku v rámci NHL zarobí 28,125 milióna dolárov s priemerným ročným platom 5,625 milióna.



Coppa draftoval v roku 2013 Winnipeg Jets a v jeho organizácii pôsobil až do marca 2022, keď v závere prestupového obdobia zamieril do New Yorku Rangers. Za sebou má sezónu, v ktorej odohral 72 zápasov so ziskom 53 kanadských bodov za 21 gólov a 32 asistencií. K tomu pridal v 20 zápasoch play off 14 bodov (6+8).