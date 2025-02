Copp z Detroitu podstúpil operáciu, v tejto sezóne si už nezahrá

Detroit 25. februára (TASR) - Hokejisti Detroitu Red Wings sa budú musieť vo zvyšnom priebehu sezóny NHL zaobísť bez útočníka Andrewa Coppa. Tridsaťročný Američan podstúpil operáciu prsného svalu, po ktorej ho čaká štvor- až šesťmesačná rehabilitácia.



Copp utrpel zranenie v sobotnom zápase proti Minnesote, s ktorou Detroit prehral 3:4 po predĺžení. V 56 dueloch sezóny si pripísal 10 gólov a 13 asistencií. V minulosti nastupoval aj za Winnipeg a New York Rangers, s Red Wings má kontrakt platný do konca sezóny 2026/2027. Pre Detroit, ktorý sa snaží o prvý postup do play off od roku 2016, je to nepríjemná strata. "Červeným krídlam" momentálne patrí vo Východnej konferencii pozícia s prvou voľnou kartou, Ottawa a Columbus však za nimi zaostávajú iba o dva body. Informoval o tom webový portál televízie TSN.