Coquard dostal trest za kolíziu s Philipsenom

Paríž 8. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Bryan Coquard dostal žltú kartu, pokutu 500 švajčiarskych frankov a prišiel o 13 bodov na 112. ročníku Tour de France ako trest za kolíziu s Belgičanom Jasperom Philipsenom. Ten bol priebežný líder bodovacej súťaže o zelený dres pre najlepšieho šprintéra. Ak Coquard dostane počas Tour ešte jednu žltú kartu, vylúčia ho z nej.



Philipsen po páde odstúpil z pondelňajšej 3. etapy a fanúšikom sa neskôr ozval z nemocnice. Jeho tím Alpecin zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu, na ktorej je Philipsen so zdvihnutým palcom a obviazanou rukou. Tím informoval, že 27-ročný Philipsen úspešne podstúpil operáciu kľúčnej kosti v nemocnici v belgickom Herentals.



Coquard narazil do Philipsena, ktorý utrpel okrem zlomeniny kľúčnej kosti aj zlomeninu rebra. Porota Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) následne potrestala Coquarda. Ten sa po pretekoch ospravedlnil za incident. „Chcel by som sa ospravedlniť Philipsenovi a tímu Alpecin,“ povedal a dodal, že v jeho konaní nebol žiadny úmysel kolidovať s Philipsenom alebo zraniť ho. Philipsenov tímový kolega Jonas Rickaert nebol spokojný s trestom pre Coquarda. „Nie je to prvýkrát, čo v stredne náročnom šprinte príliš riskoval, aj keď ho nemohol vyhrať. Riskovať svoj život pre desať bodov je šialené,“ poznamenal Rickaert.