Coquard sa v 4. etape v Austrálii dočkal triumfu, Svrček 55.

Tour Down Under - výsledky:



4. etapa (Port Willunga - Willunga Township, 133,2 km): 1. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 2:53:41 h, 2. Alberto Bettiol (Tal./EF Education EasyPost), 3. Hugo Page (Fr./Intermarche-Circus-Wanty), 4. Paul Penhoet (Fr./Groupama-FDJ), 5. Corbin Strong (N.Zél./Israel-Premier Tech), 6. Michael Matthews (Austr./Jayco AlUla) všetci rovnaký čas ako víťaz,... 55. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +1:05 min



celkové poradie: 1. Jay Vine (Austr./UAE Emirates) 13:26:31 h, 2. Simon Yates (V.Brit./ Jayco-AlUla), 3. Pello Bilbao (Šp/.Bahrain Victorious) obaja +15 s,... 66. SVRČEK +9:01 min

Adelaide 21. januára (TASR) - Francúzsky cyklista Bryan Coquard z Cofidisu sa stal víťazom 4. etapy pretekov Tour Down Under v Austrálii. V špurte 133,2 km dlhej etapy z Port Willunga do Willunga Township zdolal Taliana Alberta Bettiola z EF Education EasyPost a krajana Huga Pagea z Intermarche-Circus-Wanty. Slovák Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step skončil na 55. mieste s mankom 1:05 min.Coquard zaznamenal 49. prvenstvo v profesionálnej kariére, no vôbec prvé na podniku World Tour. Pre Francúzsko zabezpečil prvý triumf na austrálskom etapáku od roku 2000, keď uspel Stephane Berges." tešil sa Francúz podľa AP.Celkovo vedie aj naďalej domáci Jay Vine z UAE Emirates. Svrček sa posunul o 11 priečok na 55. pozíciu. Preteky vyvrcholia v nedeľu záverečnou 5. etapou, ktorá má zvlnený profil, dĺžku 112,5 km a vedie z Unley do Mount Lofty.