Coquard triumfoval v 2. etape Okolo Švajčiarska, Lampaert v žltom

Okolo Švajčiarska



výsledky 2. etapy (Vaduz - Regensdorf, 177,3 km):



1. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 4:06:39 h, 2. Michael Matthews (Aus./Team Jayco AlUla), 3. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny), 4. Brandon Rivera (Kol./INEOS Grenadiers), 5. Rui Costa (Port./Intermarché-Circus-Wanty), 6. Axel Laurance (Fr./Alpecin-Deceuninck) všetci rovnaký čas







priebežné poradie po 2. etape:



1. Yves Lampaert (Belg./Soudal Quick-Step) 4:11:44, 2. Ethan Hayter (V.Brit./INEOS Grenadiers) +4 s, 3. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates , 4. Finn Fisher-Black (N.Zél./SAE Team Emirates), 5. Matthews všetci traja +7, 6. Sam Watson (V.Brit./Groupama-FDJ) +9

Regensdorf 10. júna (TASR) - Francúzsky cyklista Bryan Coquard zvíťazil v 2. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tím Cofidis sa presadil v záverečnom špurte a 177,3 km dlhú trasu z lichtenštajnskeho Vaduzu do švajčiarskeho Regensdorfu zvládol za 4:06:39 h. Druhý skončil Austrálčan Michael Matthews (Team Jayco AlUla) a tretí bol Belgičan Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Jeho krajan Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) si udržal žltý dres vedúceho pretekára priebežného poradia.V pondelok bola na programe zvlnená etapa, obsahovala 2400 nastúpaných výškových metrov a iba desať kilometrov pred páskou mali cyklisti pred sebou kopec Regensberg (2,9 km; 6,3 %). Hromadný špurt celého pelotónu nebol veľmi pravdepodobný. Od úvodných kilometrov kontrolovali situáciu najmä Alpecin s Jaycom. Dopredu sa dostali Gerben Kuypers (Intermarché), Antoine Debons (Corratec), Luka Jenni a Félix Stehli (obaja Švajčiarsko). Mali takmer šesťminútový náskok, no počas celej etapy bol pod kontrolou balíka a v jej druhej polovici začal kontinuálne klesať. Necelých 24 kilometrov pred páskou pelotón zvýšil tempo a únik mal k dobru už len 60 sekúnd. Pod finálny kopec si kvarteto udržalo minútu. Jenni nastúpil, no v hlavnom poli zabral Alepcin a dostihol ho ešte pred vrcholom kopca. Vpredu bola 40-členná skupina, z ktorej sa potom na rovine odpútal Alberto Bettiol. Taliana kilometer pred páskou stiahol tím Lotto a špurtovalo sa. Líder belgického tímu a najväčší favorit dojazdu Arnaud De Lie zaváhal, čo využil Coquard. Druhý napokon skončil Matthews a De Lie finišoval tretí.V utorok je na programe opäť zvlnená 162 km dlhá etapa zo Steinmauru do Rüschlikonu.