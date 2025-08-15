< sekcia Šport
Čorbová obsadila 15. miesto v duatlone: Pekelné preteky
Autor TASR
Čcheng-tu 15. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v duatlone Nikola Čorbová obsadila 15. miesto v pretekoch na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu. V cieli zaostala za víťaznou Anahi Alvárezovou-Corralovou o rovných šesť minút. Ženy súťažili ráno od ôsmej, teplota počas pretekov prekonala hranicu 30 stupňov a vlhkosť bola tiež vysoká.
„Boli to pekelné a veľmi rýchle preteky. Veľká skúška ohňom, ktorá ma nesmierne bavila. Dala som zo seba všetko, čo bolo v mojich silách. Môj cieľ bol byť do 15. miesta. Podarilo sa a ja som rada, že som dokončila,“ citoval Čorbovú portál olympic.sk. Od začiatku sa 34-ročná Slovenka pohybovala približne v polovici štartového kola. Po úvodnom 2,5 km okruhu bola vo veľkom teple a pri veľkej vlhkosti sedemnásta. V druhom bežeckom okruhu sa dostala na 13. pozíciu a na bicykli sa s Belgičankou Eleonore Hillerovou vydali stíhať vedúcu skupinu.
„V behu som si dávala pozor, aby som neprepálila tempo. Nechcela som vypáliť hneď s čelom a potom sa odpáliť. Na bicykli som sa snažila dobehnúť skupinu predo mnou. Pod kopcom sa mi to aj podarilo, ale v stúpaní súperky nastúpili a utrhli ma. Ja som potrebovala po dobehnutí skupiny si minútu oddýchnuť. Následne som nechcela čakať na skupinu za mnou a išla som si svoje preteky. Záverečný beh bol už skutočne pekelný. Nie je ľahké bežať v tomto počasí 5 kilometrov,“ priznala Čorbová.
Po pretekoch bola prehriata. Sama priznala, že podmienky boli ako v parnej saune. „Človeku akoby chýbal kyslík v tej saune. Teplota i vlhkosť boli plus-mínus podobné. Všetky sme mali rovnaké podmienky,“ povedala pre olympic.sk.
Čorbová je zvyknutá na dlhé triatlony. Duatlon má rada, ale vzdialenosťami je len zlomok dlhého triatlonu. „Absolvujem oveľa väčšie objemy. Tu je to, ako keď ide vytrvalec proti šprintérovi. Nie je to moja disciplína, ale snažím sa v nej bojovať s najlepšími. Som vďačná, že môžem reprezentovať našu malú krajinu na Svetových hrách. Pre mňa osobne je olympiáda,“ dodala Čorbová.
