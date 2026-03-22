< sekcia Šport
Čorejová zabehla na 60 m prek. 8,18 a obsadila 41. priečku
Čorejová za svojím osobným a tohtoročným maximom zaostala o 11 stotín sekundy.
Autor TASR
Toruň 22. marca (TASR) - Slovenská atlétka Tereza Čorejová nepostúpila na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni do semifinále behu na 60 m prekážok. V nedeľnom piatom rozbehu obsadila 8. miesto časom 8,18 s. Nedostala sa tak medzi trojicu postupujúcich priamo a ani šesticu idúcich ďalej časom.
Čorejová za svojím osobným a tohtoročným maximom zaostala o 11 stotín sekundy. V celkovom hodnotení jej patrilo 41. miesto.
Čorejová za svojím osobným a tohtoročným maximom zaostala o 11 stotín sekundy. V celkovom hodnotení jej patrilo 41. miesto.
Halové MS v atletike v poľskej Toruni - 60 m prek. žien:
V. rozbeh: 1. Nadine Visserová (Hol.) 7,82 s, 2. Yanla Ndjipová-Nyemecková (Belg.) 7,93, 3. Charisma Taylorová (Bah.) 7,97,... 8. Tereza ČOREJOVÁ (SR) 8,18
V. rozbeh: 1. Nadine Visserová (Hol.) 7,82 s, 2. Yanla Ndjipová-Nyemecková (Belg.) 7,93, 3. Charisma Taylorová (Bah.) 7,97,... 8. Tereza ČOREJOVÁ (SR) 8,18