Gauffová neobháji titul na US Open, v osemfinále podľahla Navarrovej

ženy - dvojhra - osemfinále:



Emma Navarrová (USA-13) - Cori Gauffová (USA-3) 6:3, 4:6, 6:3,

Arina Sobolenková (Biel..2) - Elise Mertensová (Belg.) 6:2, 6:4



New York 2. septembra (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová neobháji titul na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále ženskej dvojhry prehrala v pozícii nasadenej trojky so svojou krajankou Emmou Navarrovou 3:6, 6:4, 3:6. Počas celého zápasu sa trápila na podaní a spravila až 19 dvojchýb.Navarrová sa vo štvrťfinále stretne so Španielkou Paulou Badosovou nasadenou ako číslo 26. Medzi elitnú osmičku postúpila aj druhá nasadená Bieloruska Arina Sobolenková po víťazstve 6:2, 6:4 nad Belgičankou Elise Mertensovou. Navarrová mohla proti Gauffovej rozhodnúť o svojom triumfe už v druhom sete, v ktorom viedla 4:3 a 30:0. Koncovku nezvládla, no v treťom dejstve mala opäť navrch.uviedla Navarrová pre akreditované médiá.Gauffová bola po prehre sklamaná. "