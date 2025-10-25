< sekcia Šport
Čorič predčasne ukončil sezónu pre zranenie
Stodvanásty hráč svetového rebríčka hral naposledy v auguste na US Open, v 1. kole prehral s českým tenistom Jiřím Lehečkom.
Autor TASR
Záhreb 25. októbra (TASR) - Chorvátsky tenista Borna Čorič predčasne ukončil sezónu pre zranenie. Informoval o tom na sociálnych sieťach.
Stodvanásty hráč svetového rebríčka hral naposledy v auguste na US Open, v 1. kole prehral s českým tenistom Jiřím Lehečkom. „Moja sezóna sa skončila hneď po US Open. Urobili sme všetko pre to, aby som sa vrátil na kurt a bol pripravený na posledné turnaje roka, ale nebolo mi to súdené. Ďakujem vám všetkým za vašu podporu, veľa to pre mňa znamená. Som naozaj sklamaný, ale úprimne dúfam, že ja a môj tím nájdeme správnu cestu vpred a vrátime sa pripravení na ďalšiu sezónu,“ napísal Čorič.
Stodvanásty hráč svetového rebríčka hral naposledy v auguste na US Open, v 1. kole prehral s českým tenistom Jiřím Lehečkom. „Moja sezóna sa skončila hneď po US Open. Urobili sme všetko pre to, aby som sa vrátil na kurt a bol pripravený na posledné turnaje roka, ale nebolo mi to súdené. Ďakujem vám všetkým za vašu podporu, veľa to pre mňa znamená. Som naozaj sklamaný, ale úprimne dúfam, že ja a môj tím nájdeme správnu cestu vpred a vrátime sa pripravení na ďalšiu sezónu,“ napísal Čorič.