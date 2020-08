Čorič s Londerom postúpili do 2. kola dvojhry na US Open

dvojhra - muži - 1. kolo:



Borna Čorič (Chor.-27) - Pablo Andujar (Šp.) 7:5, 6:3, 6:1,

Juan Ignacio Londero (Arg.) - Jevgenij Donskoj (Rus.) 6:3, 6:3, 7:5

New York 31. augusta (TASR) - Chorvátsky tenista Borna Čorič postúpil suverénne do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole ako nasadená dvadsaťsedmička zvíťazil nad Španielom Pablom Andujarom 7:5, 6:3 a 6:1.