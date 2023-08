Correa ide na ročné hosťovanie do Olympique Marseille

Marseille 26. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille získal na hosťovanie Argentínčana Joaquina Correu z Interu Miláno. Dvadsaťdeväťročný hráč ide do Francúzska na jeden rok.



Podľa informácií renomovaného novinára Fabrizia Romana obsahuje kontrakt výkupnú klauzulu vo výške 10 miliónov eur v prípade, ak sa Marseille kvalifikuje do Ligy majstrov v nasledujúcej sezóne. Correa prišiel do Interu v roku 2021 na ročné hosťovanie z Lazia. S milánskym klubom získal útočník dvakrát Taliansky pohár (2022, 2023) aj taliansky Superpohár (2022, 2023). V oboch súťažiach predtým triumfoval s Laziom.