Útočník Angel Correa predĺžil zmluvu s Atleticom Madrid do roku 2026

Madrid 4. januára (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Angel Correa predĺžil zmluvu so španielskym klubom Atleticom Madrid až do roku 2026. V stredu to oznámil španielsky šampión na oficiálnom webe.



"Angel Correa predĺžil kontrakt s naším klubom a bude nosiť červeno-biely dres ďalšie štyri sezóny," uviedlo Atletico v komuniké. Dvadsaťšesťročný Correa prišiel do Atletica v roku 2014. Odohral zaň 305 zápasov, v ktorých strelil 53 gólov. V nedeľu dvoma presnými zásahmi rozhodol o triumfe nad Rayom Vallecanom 2:0 v La Lige. V uplynulej majstrovskej sezóne nastúpil vo všetkých ligových zápasoch. Informovala agentúra AFP.