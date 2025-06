Cotton opustil Nitru, zamieril do KHL

Nitra 7. júna (TASR) - Hokejový klub HL Nitra opustil po dvoch sezónach obranca Alex Cotton. V ročníku 2023/24 pod vedením Antonína Stavjaňu získal majstrovský titul a v uplynulom striebornú medailu pod vedením Andreja Kmeča. Pôsobiť bude v ruskej KHL.



Dvadsaťštyriročný Kanaďan bude hrať za Ladu Togliatti. „O Alexovom odchode sme vedeli. Pri tvorbe kádra na novú sezónu sme s ním už nepočítali. Počas play off sme sa s ním dohodli na jeho uvoľnení do KHL po skončení sezóny s tým, že sa jeho zmluva u nás po dobu jeho pôsobenia v KHL preruší a potom sa vráti k nám do klubu. Alex veľmi túžil po angažmáne v KHL a nakoniec sa mu to splnilo. V jeho novom pôsobisku mu želáme veľa šťastia. Kontrakt u nás má ešte na jednu sezónu. Uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať jeho kariéra, jeho snom je zahrať si raz NHL. Rozlúčili sme sa v dobrom a sám Alex prejavil záujem sa k nám ešte vrátiť,“ povedal pre klubový web Nitry prezident Miroslav Kováčik.