Coufal, Brabec a Kuchta porušili pravidlá a nenastúpia proti Moldavsku

Praha 19. novembra (TASR) - Českí futbaloví reprezentanti Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta nenastúpia v pondelok na rozhodujúci zápas kvalifikácie ME 2024 proti Moldavsku. Dôvodom je, porušili interné pravidlá reprezentácie.



"Traja hráči národného tímu zásadným spôsobom počas sobotnej noci porušili interné pravidlá reprezentácie. Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta s okamžitou platnosťou opustili zraz," citoval z vyhlásenia českého tímu portál idnes.cz. Všetkých troch menovaných odfotografovali v sobotu v olomouckom nočnom klube.



Česko potrebuje v zápase s Moldavskom získať aspoň bod, aby si zabezpečilo priamy postup na budúcoročné ME v Nemecku. Tréner Jaroslav Šilhavý uviedol, že náhradníkov do tímu nepovolá.