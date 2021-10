Coufal podpísal trojročnú zmluvu s West Hamom

Londýn 2. októbra (TASR) - Český futbalový reprezentant Vladimír Coufal podpísal s West Hamom United nový trojročný kontrakt s ročnou opciou. Uviedol to renomovaný server The Athletic, anglický klub túto informáciu zatiaľ nepotvrdil.



Dvadsaťdeväťročný pravý obranca prišiel do West Hamu presne pred rokom z pražskej Slavie za 6 miliónov eur. Po príchode sa zaradil k oporám "kladivárov" spolu s krajanom Tomášom Součekom. Za londýnsky tím odohral zatiaľ 43 zápasov bez gólového zápisu.