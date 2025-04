Courtois je pred duelom s Arsenalom zdravotne v poriadku

Londýn 7. apríla (TASR) - Belgický brankár Thibaut Courtois poskytol Realu Madrid výraznú vzpruhu pred utorkovým štvrťfinálovým duelom Ligy majstrov na pôde Arsenalu, keď na predzápasovej tlačovej konferencii potvrdil, že je po zranení kolena úplne fit.



Dvadsaťdeväťročný gólman sa pravdepodobne vráti do zostavy po trojzápasovej absencii, počas ktorej Real musel riešiť aj výpadok náhradného brankára Andrija Lunina. Tréner Carlo Ancelotti tak v poslednom ligovom stretnutí proti Valencii (1:2) nasadil len 19-ročného Frana Gonzáleza.



„Som úplne fit a cítim sa dobre. Nebolo to nič vážne, mohol som trénovať v posilňovni a posledné dni už aj na ihrisku,“ citovala Courtoisa agentúra DPA. Tridsaťdvaročný brankár zároveň vyjadril rešpekt k utorňajšiemu súperovi: „Arsenal hrá výborne, má mladý tím a zároveň aj zmes skúsených hráčov. Sú silní v defenzíve aj na protiútokoch. Dúfame, že nájdeme spôsob, ako na nich, ale vieme, že nie je ľahké ich zlomiť.“



Tréner Arsenalu Mikel Arteta označil nadchádzajúci duel na Emirates Stadium za najväčší vo svojej trénerskej kariére. Španiel vedie „kanonierov“ piaty rok, pričom jeho doterajším najväčším úspechom je triumf v Anglickom pohári FA z roku 2020. Tréner Realu Carlo Ancelotti prácu svojho náprotivka vyzdvihol: „Arteta priviedol Arsenal na vrchol Európy. Vybudoval kompletný tím, akých je málo. Sú konkurencieschopní v Premier League aj v Lige majstrov. Ich sila rastie a ešte porastie.“



Real Madrid sa pokúsi prebojovať do semifinále Ligy majstrov a prekonať vlastný rekord v počte titul v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.