Courtois má svalové zranenie, Realu Madrid nepomôže niekoľko týždňov

Madrid 30. septembra (TASR) - Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois bude pre svalové zranenie chýbať Realu Madrid niekoľko týždňov. Podľa španielskych médií by sa mal vrátiť do súťažného kolotoča až po októbrovej reprezentačnej prestávke.



Tridsaťdvaročný Courtois utrpel zranenie počas nedeľňajšieho šlágra 8. kola španielskej La Ligy na ihrisku mestského rivala Atletica (1:1). Hlavný rozhodca musel na približne 20 minút prerušiť duel po tom, ako domáci ultras začali z tribún hádzať smerom k belgickému brankárovi rôzne predmety vrátane zapaľovačov.



"Po vyšetreniach, ktoré absolvoval Courtois, mu lekári diagnostikovali zranenie abduktora na ľavej nohe," uviedol klub vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. Belgičan vynechá stredajší duel Ligy majstrov na pôde Lille a budúcotýždňový domáci zápas La Ligy proti Villarrealu. V bránke "bieleho baletu" by ho mal nahradiť Andrij Lunin. Ukrajinec bol jednotkou tímu aj počas minulej sezóny, keď Courtois vynechal väčšinu zápasov pre zranenie kolena.