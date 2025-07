Courtois predĺžil zmluvu s Realom Madrid do konca sezóny 2026/27

Madrid 19. júla (TASR) – Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois predĺžil zmluvu s Realom Madrid o ďalší rok. Súčasný kontrakt mu mal vypršať 30. júna 2026, nový tak posúva jeho platnosť do leta 2027. Informovali o tom španielske médiá.



Real Madrid si zachováva internú politiku, podľa ktorej sa zmluvy s hráčmi nad 32 rokov predlžujú len o 12 mesiacov. Courtoisovo predĺženie neobsahuje opciu na ďalšiu sezónu ani podmienky viazané na počet odohraných zápasov.



Tridsaťdvaročný Belgičan prišiel do Madridu v roku 2018 z Chelsea a je považovaný za brankársku jednotku klubu. Nič na tom nezmenilo ani vážne zranenie predného skríženého väzu spred dvoch rokov a vlaňajšie ponuky na posilnenie brankárskeho postu. V spojitosti s „bielym baletom“ sa spomínali mená ako Joan Garcia či Kepa Arrizabalaga, ten však napokon prestúpil do Arsenalu.



Ďalší brankár Realu, Ukrajinec Andrij Lunin, o ktorého sa zaujímal Villarreal, zostáva v madridskom klube, kde má zmluvu platnú do roku 2030. Courtois sa k tímu pripojí 4. augusta na začiatku novej sezóny.