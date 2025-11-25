Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Courtois vynechá v LM pre žalúdočné problémy zápas Realu proti Olympia

Brabkár futbalistov Realu Madrid Thibaut Courtois 23. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Medzi troma žrďami nastúpi ukrajinský reprezentant Andrij Lunin.

Autor TASR
Madrid 25. novembra (TASR) - Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois z Realu Madrid vynechá pre žalúdočné problémy stredajší zápas Ligy majstrov na pôde gréckeho Olympiakosu Pireus. „Los Blancos“ oznámili, že 33-ročná tímová jednotka bojuje s vírusovou gastroenteritídou. Medzi troma žrďami nastúpi ukrajinský reprezentant Andrij Lunin. Informovala agentúra AFP.
