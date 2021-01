Courtová si ponechá štátne vyznamenanie, do Melbourne nepríde

Canberra 26. januára (TASR) - Austrálska tenisová šampiónka Margaret Courtová si ponechá najvyššie vyznamenanie v krajine čestný Rád Austrálie. A to aj napriek vlne kritiky, ktorá sa zniesla po rozhodnutí štátnych orgánov jej ho udeliť.



Sedemdesiatosemročná Courtová získala počas hráčskej kariéry rekordných 24 grandslamových titulov. Vyznamenanie ocenilo jej "významné služby tenisu ako mnohonásobnej víťazky a mentorky pre mladých hráčov". Keďže sú však verejne známe Courtovej konzervatívne názory na homosexualitu, konverznú terapiu, manželstvá osôb rovnakého pohlavia a transgenderových ľudí, proti sa ozval napríklad premiér štátu Victoria Daniel Andrews.



Na otázku miestnych médií, či nevráti vyznamenanie, Courtová odvetila: "Nie. Je to za tenisové zásluhy a ja som milovala reprezentovať svoju krajinu. Nikoho nenávidím, mám rada všetkých ľudí, aj gayov a transrodových ľudí. Integrovali sme ich aj v našej charite, nikdy sme nikoho neodmietli. Môžu ma šikanovať, tak ako sa to deje v uplynulých dňoch, nezáleží mi na tom a je to v poriadku. Keď niečo poviem, vždy to označia za bigotné," citovala agentúra AP Courtovú. Tá potvrdila, že tento rok nepríde na Australian Open, kde je po nej pomenovaný kurt v Melbourne Parku. "Nepozvali ma. V tejto situácii s koronavírusom máme v našej charitatívnej komunite veľa práce. Takže som na to ani nepomyslela."