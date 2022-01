Coutinho na hosťovanie do Aston Villy, má opciu na riadny prestup

Londýn 7. januára (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Philippe Coutinho opúšťa FC Barcelona a až do konca sezóny bude hosťovať v Aston Ville. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar má v zmluve tiež opciu na riadny prestup do klubu z Birminghamu.



"Aston Villa a FC Barcelona sa dohodli na podmienkach zmluvy s Philippe Coutinhom, aby mohol do konca sezóny hosťovať vo Villa Parku. Dohoda je podmienená úspešným absolvovaním lekárskych testov a získaním pracovného povolenia. Je v nej tiež opcia na riadny prestup. Philippe pricestuje do Birminghamu v nasledujúcich 48 hodinách," uviedol účastník Premier League v piatok v oficiálnom vyhlásení.



Bývalý hráč Vasco da Gama, Interu Miláno, Espanyolu Barcelona či Bayernu Mníchov dobre pozná Premier League, za FC Liverpool odohral vyše 150 zápasov a strelil v nich 41 gólov. Aston Ville patrí v tabuľke 13. miesto, na zostupovú zónu má náskok 11 bodov. Informovala o tom agentúra AFP.