Coutinho prišiel na sezónne hosťovanie z Aston Villy do Vasca

Rio de Janeiro 10. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Philippe Coutinho prišiel na sezónne hosťovanie z Aston Villy do svojho domovského klubu Vasco. Tridsaťdvaročný stredopoliar pôsobil v klube Premier League od roku 2022 a má tam ešte dva roky platnú zmluvu.



Coutinho hral v minulej sezóne na hosťovaní v katarskom klube Al-Duhail. "Dlhý čas som žil v zahraničí, takže som nesmierne šťastný, že sa vraciam domov. Opäť budem hrať na mieste, kde som vyrastal a kde to milujem," uviedol Brazílčan podľa agentúry AP.



Klub so sídlom v Riu de Janeiro neuviedol, či ide o zapožičanie do decembra alebo do konca európskej sezóny v polovici roku 2025. Coutinho, ktorý začal svoju profesionálnu kariéru v klube v roku 2009, bude nosiť číslo 11.