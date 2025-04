Couture ukončil kariéru: Som hrdý na to, čo som dokázal

San Jose 16. apríla (TASR) - Kanadský hokejista Logan Couture ukončil vo veku 36 rokov hráčsku kariéru. Dlhoročný kapitán a útočník klubu NHL San Jose Sharks nehral od 31. januára minulého roka, pretože ho trápili zranenia. Od sezóny 2022/23 nastúpil iba v šiestich stretnutiach.



Svoje rozhodnutie oznámil v utorok na tlačovej konferencii v San Jose s generálnym manažérom klubu Mikeom Grierom. „Moja hokejová kariéra sa skončila. Už nie som fyzicky schopný hrať. Je to ťažké. Ale je to tak, ako to je. Miloval som a vážil som si každý jeden moment, keď som mohol hrať v tejto lige. Som hrdý na to, čo som dokázal ako hráč a aj na to, čo sa nám podarilo v San Jose. Z mojej kariéry si odnesiem veľa spomienok,“ uviedol Couture podľa nhl.com.



San Jose ho draftovalo v roku 2007 z celkovo deviateho miesta (1. kolo). Postupne sa stal ikonou „žralokov". V základnej časti profiligy odohral celkovo 933 duelov a nazbieral 701 bodov za 323 gólov a 378 asistencií. V historických tabuľkách mu patrí štvrté miesto. V play off pridal ďalších 116 stretnutí a mal bilanciu 48+53.



Generálny manažér Grier nazval Couturea „jedným z najlepších hráčov“ v histórii Sharks. „Bol skvelým vodcom na ľade aj mimo neho a vždy šiel príkladom svojou pracovnou morálkou a výkonom. Vynikal v každom aspekte hry. Bol vynikajúci na oboch stranách klziska, v hre špeciálnych tímov, vyhrával vhadzovania a bol silný v defenzíve.“



Coutureovi ešte plynie osemročný kontrakt na 64 miliónov dolárov, ktorý podpísal v júli 2018. Uplynie až po ročníku 2026/27 a v každej z týchto sezón sa bude počítať osem miliónov dolárov z platového stropu San Jose.