Coventryová nariadila pozastavenie výberu organizátora OH 2036

Ženeva 26. júna (TASR) - Kirsty Coventryová má za sebou prvé rozhodnutia z pozície prezidentky Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Patria medzi ne pozastavenie výberu organizátora OH 2036 či vytvorenie špeciálnej komisie, ktorá má chrániť ženský šport.



Štyridsaťjedenročná rodáčka zo Zimbabwe sa v pondelok oficiálne ujala postu ako prvá žena na čele MOV. Po stretnutí so 70 členmi exekutíva MOV rozhodla aj o vytvorení novej komisie, ktorá má zabezpečiť „lepšiu ochranu ženskej kategórie“. Po kontroverzných udalostiach v boxe na minuloročných OH v Paríži hovorí Coventryová o nových pravidlách. „Vytvoríme špeciálnu skupinu. Exekutíva sa dohodla na tom, že musíme pravidlá vytvárať my. Dáme dokopy expertov a všetky federácie. Uvedomujeme si, že to nebude ľahké, no musíme ochrániť ženské kategórie a zároveň zaručiť rovnosť pomocou vedy,“ citovala Coventryovú agentúra AP.



Nová šéfka MOV zároveň pozastavila zrýchlený proces výberu hostiteľa pre OH 2036. Noví členovia exekutívy chceli mať údajne väčšiu právomoc pri rozhodovaní. Pred finálnym verdiktom o usporiadateľovi OH 2036 sa tak ďalšia skupina odborníkov bližšie pozrie na proces výberu hostiteľov. Medzi kandidátmi zostávajú naďalej India, Katar, Saudská Arábia, Indonézia či turecký Istanbul.