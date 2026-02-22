Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Coventryová ukončila hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo

Na snímke prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová počas záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier vo Verone v nedeľu 22. februára 2026. Foto: TASR/AP

Milánske hry priniesli po "pandemických" zimných v Pekingu návrat divákov do hľadísk.

Autor TASR
Verona 22. februára (TASR) - Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová oficiálne ukončila XXV. zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Usporiadateľskú štafetu na nedeľnom záverečnom ceremoniáli prevzali Francúzske Alpy, kde sa bude najväčší zimný športový sviatok konať v roku 2030.

Milánske hry priniesli po "pandemických" zimných v Pekingu návrat divákov do hľadísk. Vysoký záujem bol aj na strane slovenských televíznych divákov, ktorí sledovali olympijský program najmä v stredu pri postupe hokejistov do semifinále a prvom štarte Petry Vlhovej v slalome alpských lyžiarok od pádu v januári 2024. Slovenskú vlajku priniesli na veronský amfiteáter skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová. Pre ich krajinu boli uplynulé ZOH prvé bez cenného kovu od roku 2002, najbližšie k medaile bola hokejová reprezentácia, ktorá prehrala zápas o bronz s Fínskom 1:6.

Foto: TASR/AP


Coventryová a šéf organizačného výboru ZOH 2026 Giovanni Malago poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tohtoročných hier na čele so samotnými športovcami. „Každý jeden zo športovcov bol neuveriteľný, plný vášne. Na snehu aj na ľade ste zo seba vydali všetko. Počas posledných dvoch týždňov ste išli naplno v každom okamihu. O tom je olympijský duch - súťažiť a navzájom sa povzbudzovať bez ohľadu na výsledok. Ukázali ste olympijské hodnoty, na ktoré sa niekedy zabúda. Ďakujeme, olympijské hry ste urobili naozaj magickými. Chcem sa poďakovať aj hostiteľom, talianskemu ľudu, arény boli plné a atmosféra elektrizujúca. Oslavoval iste svojich šampiónov, ale fandili ste aj športovcom zo všetkých krajín. Ukázali ste, že vášeň a rešpekt môžu existovať vedľa seba. Ďakujem Taliansku za tieto olympijské hry,“ uviedla v slávnostnom príhovore Coventryová

Najúspešnejšou krajinou bolo s 18 zlatými, dvanástimi striebornými a jedenástimi bronzovými medailami Nórsko. Najúspešnejšie ZOH s bilanciou 10-6-14 mali domáci Taliani, ktorých úspech vyzdvihol aj Malago. „Dnes večer je toto prostredie starovekej rímskej arény priestorom zaťahovania opony za neobyčajnou oslavou športu a humanity, ktorá nás zjednotila a inšpirovala celý svet. Potvrdili sme, že tieto ZOH dajú spoja dokopy rôzne mestá a rôzne kultúry. Sľubovali sme, že prinesieme jedinečnú skúsenosť, to všetko zakomponované v krásnom prostredí talianskej prírody, rešpektujúc udržateľnosť a historické hodnoty. Skvelá práca Taliansko, dodržalo si svoje sľuby. Dovoľte mi povedať ďakujem všetkým, ktorí neúnavne pracovali, aby sa toto stalo skutočnosťou. Zo všetkého najviac ďakujeme športovcom, skutočným protagonistom, ktorí dosiahli výnimočné úspechy.“

V rámci záverečného ceremoniálu boli dekorovaní aj medailisti z behu na lyžiach na 50 kilometrov klasickým spôsobom. Zlato si prebrali Nór Johannes Hösflot Kläbo a Ebba Andersonová zo Švédska. Prvý menovaný vytvoril rekord v počte zlatých medailí na jedných ZOH, vybojoval ich šesť. Priestor na predstavenie sa na záverečnom ceremoniáli ako tradične dostali organizátori nasledujúcej zimnej olympiády. Francúzske alpy budú hostiť najväčší zimný športový sviatok štvrtýkrát v histórii. Najlepších športovcov privítali pri premiérových zimných hrách v roku 1924 (Chamonix), desiatych v Grenobli (1968) a naposledy v Albertville v roku 1992. Štyrikrát boli ZOH doposiaľ len v USA (1932, 1960, 1980, 2002). Vlajku s piatimi kruhmi prevzali predsedovia regiónu Provence-Alpes-Côte d’Azur a Auvergne-Rhône-Alpes – Renaud Muselier a Fabrice Pannekoucke. Odovzdali im ju starosta Milána Giuseppe Sala a starosta Cortiny Gianluca Lorenzi.
