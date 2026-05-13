< sekcia Šport
Coyle podpísal s Columbusom novú šesťročnú zmluvu
Tridsaťštyriročný center si vyslúžil nový kontrakt v hodnote 36 miliónov USD po sezóne, v ktorej nazbieral 58 bodov v 82 zápasoch.
Autor TASR,aktualizované
New York 13. mája (TASR) - Americký hokejista Charlie Coyle podpísal novú šesťročnú zmluvu v zámorskej NHL s Columbusom Blue Jackets. Tridsaťštyriročný center si vyslúžil nový kontrakt v hodnote 36 miliónov USD po sezóne, v ktorej nazbieral 58 bodov v 82 zápasoch.
Coyle absolvoval prvú sezónu v Columbuse od jeho výmeny z Colorada v júni minulého roka. Nastrieľal v nej 20 gólov a pridal 38 asistencií. „Videl som náš potenciál a teším sa na ďalšie roky. Je to niečo, pre čo tu chcem byť a na čom chcem pracovať. Nadchýna ma tím, ktorý máme a hĺbka kádra. Chcem byť súčasťou niečoho, čo môžeme vybudovať, pretože to tu je,“ citoval Coylea portál nhl.com.
Columbus obsadil vo Východnej konferencii konečné 11. miesto a v play off sa nepredstavil. Coylea draftovalo San Jose v roku 2010, v drese Sharks si však nikdy nezahral. Presadil sa až počas pôsobenia v Minnesote, kde strávil šesť a pol sezóny. Následne sa presunul do Bostonu, za ktorý hral medzi rokmi 2019-2025. V sezóne 2024/25 sa nakrátko presunul do Colorada. Celkovo odohral v základnej časti profiligy 1032 stretnutí so ziskom 543 bodov (209+334).
Generálny manažér účastníka zámorskej NHL Pittsburghu Penguins Kyle Dubas prejavil záujem o udržanie ruského hokejistu Jevgenija Malkina aj na ďalšiu sezónu.
Dlhoročná tvár „tučniakov“ sa môže stať od 1. júla nechráneným voľným hráčom. Tridsaťdeväťročný útočník má za sebou ďalšiu produktívnu sezónu, v 62 dueloch nazbieral 21 gólov a 43 asistencií. Samotný hráč prejavil záujem o zotrvanie v profilige a viac-menej vylúčil návrat do rodného Ruska.
„Mali sme dobrý rozhovor s Jevgenijom pred odchodom, na ktorý sme nadviazali diskusiou s jeho zástupcom. Nepozerám sa na našich mladých hráčov, že by z môjho pohľadu im blokoval miesto. Urobil dosť, aby to nebolo tak vnímané. Boli by sme veľmi radi, keby sa vráti. Ide o špeciálneho hráča, ktorý patrí k najlepším,“ cituje oficiálna stránka súťaže generálneho manažéra Pittsburghu Kylea Dubasa.
Skúsený center sa zaradil medzi legendy Penguins, v historických klubových tabuľkách je so 1407 bodmi na tretej pozícii. Trikrát (2009, 2016, 2017) oslavoval s tímom zisk Stanleyho pohára a je držiteľ viacerých individuálnych ocenení.
Coyle absolvoval prvú sezónu v Columbuse od jeho výmeny z Colorada v júni minulého roka. Nastrieľal v nej 20 gólov a pridal 38 asistencií. „Videl som náš potenciál a teším sa na ďalšie roky. Je to niečo, pre čo tu chcem byť a na čom chcem pracovať. Nadchýna ma tím, ktorý máme a hĺbka kádra. Chcem byť súčasťou niečoho, čo môžeme vybudovať, pretože to tu je,“ citoval Coylea portál nhl.com.
Columbus obsadil vo Východnej konferencii konečné 11. miesto a v play off sa nepredstavil. Coylea draftovalo San Jose v roku 2010, v drese Sharks si však nikdy nezahral. Presadil sa až počas pôsobenia v Minnesote, kde strávil šesť a pol sezóny. Následne sa presunul do Bostonu, za ktorý hral medzi rokmi 2019-2025. V sezóne 2024/25 sa nakrátko presunul do Colorada. Celkovo odohral v základnej časti profiligy 1032 stretnutí so ziskom 543 bodov (209+334).
Generálny manažér Pittsburghu má záujem o udržanie Malkina
Generálny manažér účastníka zámorskej NHL Pittsburghu Penguins Kyle Dubas prejavil záujem o udržanie ruského hokejistu Jevgenija Malkina aj na ďalšiu sezónu.
Dlhoročná tvár „tučniakov“ sa môže stať od 1. júla nechráneným voľným hráčom. Tridsaťdeväťročný útočník má za sebou ďalšiu produktívnu sezónu, v 62 dueloch nazbieral 21 gólov a 43 asistencií. Samotný hráč prejavil záujem o zotrvanie v profilige a viac-menej vylúčil návrat do rodného Ruska.
„Mali sme dobrý rozhovor s Jevgenijom pred odchodom, na ktorý sme nadviazali diskusiou s jeho zástupcom. Nepozerám sa na našich mladých hráčov, že by z môjho pohľadu im blokoval miesto. Urobil dosť, aby to nebolo tak vnímané. Boli by sme veľmi radi, keby sa vráti. Ide o špeciálneho hráča, ktorý patrí k najlepším,“ cituje oficiálna stránka súťaže generálneho manažéra Pittsburghu Kylea Dubasa.
Skúsený center sa zaradil medzi legendy Penguins, v historických klubových tabuľkách je so 1407 bodmi na tretej pozícii. Trikrát (2009, 2016, 2017) oslavoval s tímom zisk Stanleyho pohára a je držiteľ viacerých individuálnych ocenení.