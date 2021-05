Vojtěch prijal ponuku vrátiť sa na post ministra zdravotníctva

Praha 26. mája (TASR) - Adam Vojtěch v utorok večer na sociálnej sieti oznámil, že prijal ponuku českého premiéra Andreja Babiša stať sa opäť ministrom zdravotníctva.

\"Prijal som ponuku pána premiéra vrátiť sa do konca volebného obdobia na ministerstvo zdravotníctva ČR,\" napísal Vojtěch v utorok v noci na Twitteri. Dodal, že do toho ide s \"obrovskou pokorou a rešpektom\", ako pred tromi rokmi.

\"Prial by som si upokojiť situáciu a zamerať sa nie len na doriešenie covidu, ale takisto dotiahnuť zákony, ktoré sú pre pacientov veľmi dôležité,\" dodal.

Babiš v utorok oznámil, že český minister zdravotníctva Petr Arenberger podá demisiu a na tento post sa vráti Vojtěch.

Vojtěch bol ministrom zdravotníctva od decembra 2017 do septembra 2020, keď ho vystriedal epidemiológ Roman Prymula. Ten však vo funkcii zotrval len do 29. októbra a následne nastúpil Jan Blatný, ktorého v apríli vystriedal Arenberger.

S Vojtěchovou nomináciou súhlasil aj český prezident Miloš Zeman, napísal na Twitteri prezidentov hovorca Jiří Ovčáček.

\"V stredu 26. mája 2021 na Pražskom hrade (prezident) podpíše menovací dekrét a v popoludňajších hodinách bude Adam Vojtěch uvedený do úradu ministra zdravotníctva,\" napísal Ovčáček.