Crawford vyhral zjazd v Kitzbüheli pred Monneym, Alexander tretí

výsledky zjazdu SP v Kitzbüheli:



1. James Crawford (Kan.) 1:53,64 min, 2. Alexis Monney (Švajč.) +0,08 s, 3. Cameron Alexander (Kan.) +0,22, 4. Daniel Hemetsberger (Rak.) +0,43, 5. Miha Hrobat (Slovin.) +0,51, 6. Marco Odermatt (Švajč.) +0,55, 7. Maxence Muzaton (Fr.) +0,59, 8. Stefan Babinsky (Rak.) +0,61, 9. Adrian Smiseth Sejersted (Nór.) a Franjo von Allmen (Švajč.) obaja +0,71







celkové poradie SP (po 22 zo 38 súťaží):



1. Odermatt 1006 b., 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 634, 3. Loic Meillard (Švaj.) 542, 4. Atle Lie McGrath (Nór.) 482, 5. von Allmen 470, 6. Timon Haugan (Nór.) 413, ..., 117. Andreas ŽAMPA (SR) 13







poradie v zjazde (5 z 9):



1. Odermatt 365, 2. von Allmen 272, 3. Hrobat 217, 4. Justin Murisier (Švajč.) 202, 5. Monney 200, 6. Alexander 194

Kitzbühel 25. januára (TASR) - Kanadský lyžiar James Crawford vyhral slávny zjazd v Kitzbüheli. Na obávanom Streife triumfoval v sobotu s náskokom osem stotín sekundy pred Alexisom Monneym zo Švajčiarska a tešil sa z premiérového prvenstva v pretekoch Svetového pohára. Tretí skončil ďalší Kanaďan Cameron Alexander (+0,22). Celkový líder prestížneho seriálu a aj disciplíny Marco Odermatt zo Švajčiarska bol šiesty s mankom 0,55 s.Dvadsaťsedemročný Crawford sa stal prvým kanadským víťazom na legendárnej zjazdovke od čias Todda Brookera, ten to dokázal v roku 1983. S číslom dvadsať predstihol v cieli Monneyho, ktorý dlho držal lídersku pozíciu. Crawford síce neprešiel najčistejšie Hausbergkant, no mal k dobru náskok štyroch desatín a ten mu stačil na prvé miesto. Na najvyšší stupeň sa postavil prvýkrát v kariére. Jeho doterajším maximom bol tri druhé miesta. Dvakrát sa mu to podarilo práve v zjazde a raz v super-G. V prestížnom seriáli bol v kráľovskej disciplíne aj raz na treťom mieste. Zároveň je v superobrovskom slalome aj úradujúci majster sveta. Okrem Crawforda a Brookera sa na Streife tešil z Kanaďanov v SP ešte dvakrát Steve Podborski a v roku 1980 aj Ken Read.uviedol v cieli Crawford. V tréningových jazdách bol na siedmej a ôsmej priečke. V piatkovom super-G bol ôsmy.Na Streife sa štartovalo podľa plánu z klasického bodu vo výške 1665 m.n.m. Lyžiari tak absolvovali najťažší zjazd v kalendári s dĺžkou 3312 m. Domácich potešila v úvode kvalitná jazda Stefana Babinskeho, no krátko na to Monney zlepšil čas o výrazných 53 stotín sekundy. Neskôr však Švajčiara prekonal práve Crawford. Suverén prebiehajúcej zimy Odermatt nenadviazal na piatkový triumf zo super-G a o víťazstvo v najslávnejšom zjazde zabojuje v nasledujúcich rokoch. Najlepších 13 pretekárov delilo len osem desatín sekundy.V nedeľu vyvrcholí 85. ročník Hahnenkammu tradičným slalomom na Ganslernhangu. V sobotu boli v hľadisku okrem kitzbühelskej stálice Arnolda Schwarzeneggera napríklad aj bývalý futbalista Zlatan Ibrahimovič.uviedol švédsky podľa agentúry AFP.