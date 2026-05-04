Cremonese prehralo s Laziom 1:2 a skomplikovalo si boj o záchranu

Patric (vpravo) z Lazia Rím a Antonio Sanabria z US Cremonese v súboji o loptu počas zápasu 35. kola talianskej Serie A US Cremonese - Lazio Rím v talianskom meste Cremo v pondelok 4. mája 2026. Foto: TASR/ANSA

Lazio je ôsme, o dva body pred Bolognou a Sassuolom.

Autor TASR
Rím 4. mája (TASR) - Futbalisti US Cremonese prehrali v pondelkovom zápase 35. kola talianskej Serie A s Laziom Rím 1:2. V boji o záchranu tak strácajú na sedemnáste Lecce naďalej štyri body. Lazio je ôsme, o dva body pred Bolognou a Sassuolom.



Serie A - 35. kolo:

US Cremonese - Lazio Rím 1:2 (1:0)

Góly: 29. Bonazzoli - 53. Isaksen, 90.+2 Noslin
