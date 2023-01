Cremonese prepustilo po prehre s Monzou trénera Alviniho

Rím 15. januára (TASR) - Massimiliano Alvini už nie je tréner futbalistov U.S. Cremonese. Vedenie posledného tímu talianskej Serie A ho odvolalo z funkcie po sobotnej domácej prehre 2:3 s Monzou.



Cremonese, ktoré sa vrátilo do najvyššej súťaže po dlhých 27 rokoch, čaká na prvé víťazstvo v sezóne už 18 zápasov. Na konte má iba sedem bodov za remízy a aktuálne ťahá sériu štyroch prehier. Od záchrany delí nováčika momentálne osem bodov.



Päťdesiatdvaročného Alviniho, ktorý zasadol na lavičku Cremonese vlani v lete, by podľa talianskych médií mohol nahradiť vo funkcii Davide Ballardini. Informáciu priniesla agentúra DPA.