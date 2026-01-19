Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cremonese remizovalo s Hellasom Verona 0:0 v 21. kole Serie A

Emil Audero z Cremonese zachraňuje počas futbalového zápasu Serie A medzi Cremonese a Hellas Verona v Cremone v Taliansku v pondelok 19. januára 2026. Foto: TASR/AP

Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý pokračuje v rekonvalescencii po operácii kolena.

Autor TASR
Rím 19. januára (TASR) - Futbalisti US Cremonese remizovali v pondelkovom stretnutí 21. kola talianskej Serie A s Hellasom Verona 0:0. Oba tímy tak natiahli série bez víťazstva, domáci nováčik nevyhral v lige už sedem zápasov, hostia šesť. Cremonese figuruje v tabuľke na 12. mieste, Hellas zostáva na poslednej 20. priečke. Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý pokračuje v rekonvalescencii po operácii kolena.



Serie A - 21. kolo:

US Cremonese - Hellas Verona 0:0

/T. Suslov (Hellas) pauzuje pre zranenie/
