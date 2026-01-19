< sekcia Šport
Cremonese remizovalo s Hellasom Verona 0:0 v 21. kole Serie A
Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý pokračuje v rekonvalescencii po operácii kolena.
Autor TASR
Rím 19. januára (TASR) - Futbalisti US Cremonese remizovali v pondelkovom stretnutí 21. kola talianskej Serie A s Hellasom Verona 0:0. Oba tímy tak natiahli série bez víťazstva, domáci nováčik nevyhral v lige už sedem zápasov, hostia šesť. Cremonese figuruje v tabuľke na 12. mieste, Hellas zostáva na poslednej 20. priečke. Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý pokračuje v rekonvalescencii po operácii kolena.
Serie A - 21. kolo:
US Cremonese - Hellas Verona 0:0
/T. Suslov (Hellas) pauzuje pre zranenie/
