Cremonese zdolalo AS Rím a má prvý triumf v sezóne, Mourinho s ČK

US Cremonese - AS Rím 2:1 (1:0)



Góly: 17. Tsadjout, 83. Ciofani (z 11m) - 71. Spinazzola





Rím 28. februára (TASR) - Futbalisti US Cremonese prekvapujúco zvíťazili v utorňajšom zápase 24. kola Serie A nad piatym AS Rím 2:1 a odpútali sa z poslednej priečky tabuľky. Pre domácich to bolo vôbec prvé víťazstvo v sezóne.Cremonese sa ujalo vedenia v 17. minúte, keď sa strelou z voleja presadil Franck Tsadjout. Minútu po zmene strán dostal červenú kartu tréner hostí Jose Mourinho, no jeho zverencom sa podarilo vyrovnať v 71. minúte zásluhou Leonarda Spinazzolu. Hostia boli v druhom polčase aktívnejší a nebezpečnejší, ale v závere podrazil brankár Rui Patricio domáceho útočníka Davida Okerekeho a z penalty rozhodol Daniel Ciofani.Cremonese sa vďaka triumfu dostalo o bod pred poslednú Sampdoriu, no na miesta zaručujúce záchranu stráca ešte osem bodov. Jeho hráči mali doteraz bilanciu nula výhier, deväť remíz a štrnásť prehier. Rimania nevyužili šancu dostať sa na štvrté miesto pred mestských rivalov z Lazia.